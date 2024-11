Živčec Kalan poziva državo k usmeritvi, kaj z vzorci Biobanke

Trzin, 28. novembra - Direktorica podjetja GaiaCell Gordana Živčec Kalan je na današnji novinarski konferenci pozvala ministrstvo za zdravje, naj vendarle odloči, kaj naj se zgodi z vzorci popkovnične krvi, ki so pri podjetju pristali po propadu Biobanke. Kritična je bila tudi do predloga pravilnika, ki naj bi omejil dostop do zdravljenja z naprednimi tehnologijami.