Celica nad odločbo JAZMP s pritožbo, dokumenti Biobanke pri kriminalistih

Ljubljana, 26. oktobra - Podjetje Celica, ki mu je agencija za zdravila odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic Biobanke, opozarja, da je odločba neizvršljiva. Glede na to so vložili pritožbo. Delo pa danes poroča, da so se v torek pred podjetjem Gaiacell v Trzinu, kjer je prej delovala Biobanka, znašli njeni dokumenti, ki so že pri kriminalistih.