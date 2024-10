Agencija podjetju Celica odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic propadle Biobanke

Ljubljana, 25. oktobra - JAZMP je podjetju Celica odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic podjetja Biobanka, ki je pred stečajem. Podjetju Celica je odredila tudi nadomestno shranjevanje pripadajoče dokumentacije, so sporočili iz JAZMP. To mora Celici omogočiti podjetje GaiaCell, ki je vzorce in dokumentacijo prevzelo od Biobanke.