V Škofji Loki poteka rekonstrukcija v poplavah uničene Hudičeve brvi

Škofja Loka, 7. decembra - Katastrofalne poplave, ki so 4. avgusta lani prizadele Škofjo Loko in druge dele Slovenije, so uničile tudi znamenito škofjeloško Hudičevo brv. Priljubljeno povezavo za pešce med Puštalom in središčem mesta je odnesla narasla Poljanska Sora, pred kratkim pa je stekla njena rekonstrukcija.