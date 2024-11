Arčon in Fedriga tudi o zastopstvu Slovencev v deželnem svetu FJK

Trst, 14. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes v Trstu po sestanku s predsednikom Furlanije Julijske krajine Massimilianom Fedrigo pohvalil sodelovanje pri Evropski prestolnici kulture in prizadevanja za zastopstvo manjšine v deželnem svetu. O odločitvi, da Benito Mussolini ostane častni občan Gorice, pa se nista pogovarjala.

Fedriga je po pogovorih v izjavi za javnost dejal, da sta govorila o številnih temah, med glavnimi pa sta bili pot do zagotovitve zajamčenega zastopstva slovenske manjšine v deželnem svetu in sodelovanje pri projektu Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK) v Gorici in Novi Gorici.

"Kot sem že večkrat povedal, menim, da je treba zagotoviti prisotnost zastopnika manjšine, ki bi lahko svoje naloge opravljal popolnoma avtonomno, ne da bi bil vezan na eno ali drugo politično skupino," je poudaril Fedriga.

EPK v Gorici in Novi Gorici je Fedriga označil za prvo pravo evropsko prestolnico kulture, ker po njegovih besedah predstavlja evropske vrednote enotnosti in čezmejnega sodelovanja. Med drugim je izrazil željo, da bi tudi Slovenija, tako kot bo to storila Italija, prihodnje leto za promocijo Gorice in Nove Gorice izkoristila tudi svetovno razstavo (Expo), ki bo leta 2025 v Osaki.

Arčon je dejal, da je sestanek potekal v zelo prijateljskem duhu. "Veseli me, da se oba zavedava pomena medsebojnega sodelovanja in gradimo skupno prihodnost na skupnih projektih, kot je EPK," je dejal. Po Arčonovih besedah so danes tudi dorekli, kako do prihodnjega leta še okrepiti sodelovanje na operativni ravni.

Glede zajamčenega zastopstva Slovencev v deželnem svetu je minister dejal, da "je predsednik res mož beseda" in daje prednost svoji obljubi. "Aktivnosti tečejo v pravo smer. Želimo si, da bi bilo to do konca prihodnjega leta tudi implementirano. To bi bila velika potrditev za manjšino in dokaz dobrega sodelovanja med deželo in Republiko Slovenijo," je sklenil Arčon.

Na vprašanje, ali sta se pogovarjala o polemikah po odločitvi goriškega občinskega sveta, da ne prekliče podelitve naziva častnega občana nekdanjemu fašističnemu diktatorju Benitu Mussoliniju, je odgovoril, da se "o temah, ki so na občinski ravni, seveda nisva pogovarjala", ampak sta "govorila projektih prihodnosti in projektih, ki nas povezujejo".

Na vprašanje novinarja tržaškega Primorskega dnevnika, ali sta govorila o vnovičnem zmanjšanju deželnih sredstev za ta časopis, je Arčon odgovoril, da je tematiko omenil in da je Fedriga obljubil, da bo preveril, ali se da najti ustrezno rešitev.