V prvem polletju precejšnja rast števila kibernetskih prevar

Ljubljana, 18. oktobra - V Sloveniji so v prvem letošnjem polletju obravnavali 2589 varnostnih dogodkov in incidentov s področja kibernetske varnosti, kar je 1035 več kot v drugem lanskem polletju. Od tega je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT zabeležil 1576 dogodkov in incidentov oziroma 625 več kot v drugem lanskem polletju.