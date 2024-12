Romska skupnost v Sloveniji: Na povečanje ovadb v nekaterih JV občinah vpliva tudi več prijav

pripravila Katarina Bulatović

Ljubljana, 14. decembra - Policija je poleti okrepila prisotnost v nekaterih občinah, kjer je prišlo do napetosti med romskim in večinskim prebivalstvom. Podatki kažejo, da se število kazenskih ovadb v Ribnici, Škocjanu, Šentjerneju in Kočevju od lani nekoliko povečuje. Na policiji povečanje pripisujejo tudi večjemu številu prijav.