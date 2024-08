Policija krepi prisotnost v Ribnici, Kočevju, Škocjanu in Šentjerneju

Ljubljana, 23. avgusta - Vodstvo policije je na novinarski konferenci predstavilo ukrepe, ki jih izvaja na območjih, kjer živijo Romi. Med drugim je zaradi spremenjenih varnostnih razmer v občinah Ribnica, Kočevje, Škocjan in Šentjernej v začetku julija okrepila svojo prisotnost. To bo glede na potrebe še krepila, je povedal generalni direktor policije Senad Jušić.

Policija je po besedah direktorja Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomislava Omejca v prvih osmih mesecih tega leta v primerjavi z enakim obdobjem v preteklih letih na območju Policijske postaje Kočevje obravnavala 10 odstotkov več kaznivih dejanj, na območju Policijske postaje Ribnica pa 30 odstotkov več.

Zato so na omenjenih območjih v zadnjem času pripravili več ukrepov in intenzivirali svoje delo. "Med drugim smo okrepili prisotnost posebnih policijskih enot, vodnikov službenih psov, konjenikov in prometnih patrulj," je dejal. Aktivnosti policije so usmerjene predvsem v preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj in povečevanje vidnosti policije, tudi z namenom izboljšanja občutka varnosti ljudi. Okrepili so tudi kriminalistično obveščevalno dejavnost in povezovanje z lokalnim prebivalstvom, je dejal.

Tudi v občinah Škocjan in Šentjernej po besedah direktorja PU Novo mesto Igorja Juršiča beležijo porast kaznivih dejanj. Slednje sicer pripisujejo predvsem dejstvu, da policisti državljane na vseh sestankih pozivajo, naj kazniva dejanja prijavijo, in poletju, ko se število kaznivih dejanj po njegovih besedah tradicionalno poveča, vseeno pa je policija v Škocjanu in Šentjerneju že julija začela s poostrenim nadzorom in napotitvijo dodatnih policistov. Med drugim ji je uspelo odkriti vse storilce napadov na občane, ki so se zgodili v začetku poletja. Opažajo sicer, da veliko kaznivih dejanj izvedejo mladoletniki.

Varnostno bolj obremenjena na Dolenjskem je po besedah Juršiča tudi Mestna občina Novo mesto, ki ima v svoji okolici pet romskih naselij. Tudi tu policija aktivno izvaja svoje dejavnosti. "Samo v tem tednu smo opravili šest hišnih preiskav, v katerih smo našli orožje, hladno orožje in predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj," je dejal.

Generalni direktor policije Jušić je zagotovil, da policija kljub povečanju kaznivih dejanj v omenjenih občinah in tudi drugih območjih, kjer živijo Romi, dogajanje pod nadzorom.

Zagotovil je, da bo policija na teh območjih še naprej krepila aktivnosti in prisotnost, v kolikor bo potreba. Ob tem si želi, da bi občani še bolj sodelovali s policisti in da bi tudi dosledno prijavljali vsa kazniva dejanja. "Policija bo dosledno obravnavala vsako kršitev ali kaznivo dejanje in dosledno ukrepala zoper vse kršitelje," je dejal.

Generalni direktor policije je zagotovil, da je policija dnevno prisotna na območjih, kjer živijo predstavniki večetnične skupnosti, to je predvsem na območjih policijskih uprav Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto.

Omenjene policijske uprave so po njegovih besedah v letu 2024 do konca julija izvedle 787 intervencij, med drugim zaradi prijavljenega streljanja z orožjem, kršitev s hrupom, kurjenja in bagatelnih kaznivih dejanj. V istem obdobju leta 2023 so izvedle 803 takšne intervencije.

Do konca julija letos je policija v romskih naseljih izvedla tudi 1845 represivnih ukrepov, kot so hišne preiskave, zasegi orožja in streliva, odvzemi prostosti in privedbe k preiskovalnemu sodniku, medtem ko je bilo v enakem obdobju leta 2023 takšnih ukrepov 1698 ukrepov.

Opravila je tudi 8192 preventivnih aktivnosti, ki se nanašajo na povečano prisotnost policistov, razgovore s predstavniki lokalnih skupnosti in podobno, kar je za 170 več kot v enakem obdobju lani.

Jušić je na novinarski konferenci ostro obsodil nedavni incident, ko je nekaj Romov napadlo policiste, ko so ti prijeli pobeglega mladoletnega voznika, posnetek pretepa pa se je nato pojavil tudi v javnosti. "Ministrstvo za notranje zadeve in policija odločno obsojata omenjeni napad na policiste. Gre za nedopustno, obsojanja vredno in zavržno dejanje ter napad na vladavino prava," je dejal.

Pojasnil je, da je predkazenski postopek zoper napadalce še v teku in da bodo policisti po vseh zbranih obvestilih zoper njih na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter poškodovanja tuje stvari.

Je pa v tem primeru Jušić naročil strokovni nadzor nad ravnanjem policistov. Z vrhovnega državnega tožilstva so namreč v četrtek sporočili, da policisti dežurne državne tožilke o primeru niso obveščali, prav tako niso prosili za usmeritev ali storilce pridržali, temveč je tožilka šele več ur po dogodku od operativno komunikacijskega centra prejela telefonsko sporočilo o ogledu in obravnavi kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja in poškodovanja tuje stvari.

Generalni direktor policije je še spomnil, da se policija od leta 2015 srečuje s kadrovskim primanjkljajem, kar pa skušajo aktivno reševati z novimi vpisi za policiste. "Na področju odhodov iz policije v druge službe so trenutno kazalniki ugodni," je ugotovil. Za pooblastila pa je ocenil, da jih ima policija dovolj.

Na dogajanje se je odzvala tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki je za POP TV dejala, da do ponedeljka pričakuje podrobnejše podatke o dogodku v Kočevju, ki jih bodo v četrtek obravnavali na izrednem sestanku z notranjim ministrstvom. "Ta sestanek bomo uporabili za to, da vidimo, če je treba kaj spremeniti," je povedala.

"Pri spremembah kazenske zakonodaje sodelujejo vsi organi. Če notranje ministrstvo ni podalo predlogov za spremembe, niso opravili dela, kot bi ga morali. Tudi temu bo namenjen četrtkov sestanek," je še dodala Katič.