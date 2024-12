Romska skupnost v Sloveniji: Policija stavi tudi na preventivo

pripravila Katarina Bulatović

Tacen, 14. decembra - Policija v romskih naseljih že desetletja naslavlja denimo družinske spore, kršitve javnega reda in miru, beg otrok v druga naselja, našteva vodja Centra za raziskovanje in socialne veščine na Policijski akademiji in dolgoletni karierni policist Manuel Vesel. A represija ni dovolj, pri reševanju romskih vprašanj zato stavi tudi na preventivo.