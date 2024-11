Romska skupnost v Sloveniji: Romski akademski klub združuje visoko izobražene Rome

pripravila Katarina Bulatović

"Pridobivanje izobrazbe sem prepoznal kot vrednoto za izhod iz revščine," je za STA dejal predsednik Romskega akademskega kluba Sandi Horvat, sicer magister medkulturnega menedžmenta in voditelj na Radioteleviziji Slovenija.

Romski akademski klub je edina romska nevladna organizacija, ki od leta 2008 združuje visoko izobražene Rome. Posveča se ozaveščanju o pomenu izobraževanja in podpori mladim v romski skupnosti za doseganje čim višje stopnje izobrazbe prek različnih projektov, medregijskih sodelovanj in povezovanj z izobraževalnimi ustanovami. Med več kot 30 člani, kolikor jih je v klubu včlanjenih trenutno, so štirje magistri in nekaj študentov, vsi iz Prekmurja.

Po besedah Horvata je kar nekaj Romov, ki so pridobili univerzitetni naziv, vendar se bodisi ne želijo identificirati za pripadnike romske skupnosti bodisi so se preselili iz skupnosti ali države. Meni, da je število visoko izobraženih višje od splošnih ocen.

Uradnih podatkov o številu Romov, vključenih v izobraževalni sistem, ni. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zbira le ocene o številu romskih osnovnošolcev, ki pa niso javne zaradi zakona o varstvu osebnih podatkov.

Je pa inštitut za narodnostna vprašanja na pobudo ministrstva preverjal vključenost Romov v srednješolsko in visokošolsko izobraževanje ter izobraževanje odraslih. Analiza iz leta 2020 kaže, da je število vpisanih romskih dijakov in študentov v Sloveniji zelo nizko.

Ocenili so, da je v šolskem letu 2018/19 srednje šole obiskovalo od 166 do 172 romskih dijakov. V univerzitetno izobraževanje je bilo vključenih 14 romskih študentov, štirje Romi pa so bili vključeni v srednješolske programe na institucijah za izobraževanje odraslih.

Največ, to je skoraj polovica romskih srednješolcev je bilo iz Prekmurja. Od ostalih regij pa so bili romski dijaki večinoma vpisani v šole v urbanih središčih, kjer oziroma v bližini katerih Romi živijo, to sta Maribor in Novo mesto.

Od 119 romskih dijakov, za katere so za šolsko leto 2018/19 poznani podrobnejši podatki, jih je največ obiskovalo srednje poklicno izobraževanje, v manjši meri pa še srednje tehniško in strokovno izobraževanje ter nižje poklicno izobraževanje. Največ romskih dijakov je bilo vpisanih v srednješolske programe in smeri s področja gostinstva in turizma, ekonomsko-trgovskega področja, zdravstva in živilske industrije.

Tudi večina študentov je bila iz pomurske regije. Več kot tri četrtine je bilo žensk, so še ugotovili.

Inštitut je analizo objavil na podlagi različnih virov, predvsem na osnovi ocen, ki so jih podali predstavniki izbranih srednjih šol. Dejansko število romskih dijakov je gotovo nekoliko višje, so opozorili v analizi, saj se tretjina omenjenih šol ni odzvala na povpraševanja po podatkih. Poleg tega šole ne vodijo evidenc dijakov glede na etnično pripadnost in v okviru raziskave niso kontaktirali izobraževalnih ustanov v regijah, kjer živi malo pripadnikov romske skupnosti.