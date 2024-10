Na Koroškem začetek odvzemov krvi vabljenim otrokom za preverjanje vsebnosti svinca

"Zaenkrat se je odzvalo okoli 20 odstotkov vabljenih in si rezerviralo termin za odvzem. Starši imajo možnost, da v teh dneh še pokličejo na številko 02/8705 619 ali nam pišejo na naslov helena.pavlic@nijz.si in svojega otroka naročijo na prost termin za odvzem," so za STA danes pojasnili na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

NIJZ je na tokratne odvzeme krvi za preverjanje vsebnosti svinca v krvi pisno povabil okoli 600 triletnikov iz občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Odvzemi krvi so načrtovani v tem tednu v popoldanskem času, in sicer danes v zdravstveni postaji v Črni na Koroškem, v torek v Mežici, v sredo v zdravstveni postaji na Prevaljah in v Zdravstvenem domu Dravograd, v četrtek pa v Zdravstvenem domu na Ravnah na Koroškem.

NIJZ je v preteklosti tudi v okviru 15-letnega sanacijskega programa redno preverjal vsebnosti svinca v krvi otrok iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Po poplavah avgusta lani, ko je narasla Meža mulj s težkimi kovinami nanosila po celotni Mežiški dolini in tudi v Dravsko dolino, pa je preverjanje vsebnosti svinca v krvi otrok razširil še na občine Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Po analizi novembra lani odvzetih vzorcev krvi otrok v starosti od 24 do 48 mesecev iz vseh omenjenih petih občin vzdolž toka reke Meže sicer NIJZ ni ugotovil, da bi zaradi poplav prišlo do višjih vrednosti svinca v krvi otrok.

Okolje Zgornje Mežiške doline je sicer, kot je znano, s težkimi kovinami obremenjeno predvsem zaradi ostankov preteklega več kot 300-letnega rudarjenja v mežiškem rudniku svinca in cinka, poleg tega v dolini še danes deluje s svincem povezana industrija.

Svinec s svojimi toksičnimi učinki predstavlja tveganje za zdravje ljudi, predvsem otrok. Čeprav za koncentracijo svinca v telesu ni varnega praga, saj je kakršnakoli koncentracija zdravju škodljiva, pa je mejna vrednost določena pri sto mikrogramih svinca na liter krvi, od tam naprej se ta opisuje kot povišana vrednost.

Na NIJZ so ob zaključevanju 15-letnega sanacijskega programa v letu 2022 ocenili, da je bil leta 2007 zastavljen cilj sanacijskega programa dosežen in da zelo visoke vsebnosti svinca v krvi opažajo le še pri posameznih otrocih.