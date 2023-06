Dodatni termini za odvzeme krvi otrokom v Mežiški dolini, odziv doslej slab

Ravne na Koroškem, 12. junija - Na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so negativno presenečeni, ker so starši na odvzeme krvi, s katerimi preverjajo vsebnost svinca, pripeljali manj otrok kot prejšnja leta. V Zgornji Mežiški dolini je odziv približno polovičen, v Spodnji Mežiški dolini še precej slabši. Za ta teden so razpisali dodatne termine.