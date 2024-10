V pripravi 10-letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v petih koroških občinah

Ljubljana/Črna na Koroškem/Dravograd, 2. oktobra - Do 14. oktobra je v javni obravnavi predlog odredbe o razvrstitvi območij v občinah Mežiške doline in v občini Dravograd v stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Odredbi bo sledil desetletni program sanacijskih ukrepov v teh občinah, ki je trenutno v fazi usklajevanja, so STA pojasnili na okoljskem ministrstvu.