Študija: Otroci iz Zgornje Mežiške doline spomladi z doslej najmanj svinca v krvi

Ravne na Koroškem, 10. oktobra - Prevalenčna študija, ki so jo opravili na podlagi spomladi letos odvzetih vzorcev krvi otrok iz Mežiške doline, je pokazala, da so letošnje povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline bile najnižje od začetka meritev. Primerjalno pa so slabši rezultati pri triletnikih. NIJZ medtem preverja možnost novih odvzemov krvi še letos.