NIJZ: Zaradi poplav ni prišlo do višjih vrednosti svinca v krvi otrok

Ravne na Koroškem, 12. januarja - Po analizi novembra lani odvzetih vzorcev krvi otrok z območja vzdolž toka reke Meže NIJZ ni ugotovil, da bi zaradi poplav prišlo do višjih vrednosti svinca v krvi otrok. Je pa zaznal, da so v povprečju v poletnem času v krvi otrok nekoliko višje vrednosti svinca kot pa v jesenskem, so za STA pojasnili pri NIJZ.