Poslanci obravnavajo predlog priporočila DZ vladi o reševanju romskih vprašanj

Ljubljana, 5. septembra - Poslanci na izredni seji DZ obravnavajo predlog priporočila DZ vladi o učinkovitosti obravnave romskih vprašanj. Vse poslanske skupine so se zavzele na sprejetje ukrepov na tem področju, v koalicijskih Svobodi in Levici pa so pri tem pozvali k strpnosti. Vlada je v pisnem odgovoru napovedala novelo zakona o financiranju občin.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je v obrazložitvi v imenu pobudnikov izredne seje (sejo so zahtevali poslanci iz vrst SDS, NSi, del Svobode, en poslanec SD in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek) dejala, da je stanje na jugovzhodu države zaradi neučinkovitega reševanja romskih vprašanj zaskrbljujoče. "Razmere so vse bolj zahtevne, zadnji dogodki pa alarmantni, ljudje so obupani, izgubljajo zaupanje v državo in ne razumejo, zakaj jih oblast ne sliši," je povedala.

Meni tudi, da bi morali pridobiti ustrezne baze podatkov o romski skupnosti, Rome bolje vključiti v izobraževanje, socialno politiko in na trg dela.

Poslanka Levice Tatjana Greif je v predstavitvi stališča poslanske skupine dejala, da je sklicatelj seje odgovornost za nasilje naprtil zgolj eni družbeni skupini, manjšini. "Romi tako postanejo grešni kozel za vso nasilje, prekrške, kazniva dejanja in kriminal," je dejala.

Ne gre sicer zanikati številnih odklonskih dejanj posameznikov, vendar meni, da je posploševanje nasilja in kriminalitete na vse Rome zloraba. "Točno v tem je bistvo rasizma - na podlagi nekaj nepridipravov ožigosati celo skupnost," je dejala.

Poslanka Gibanja Svobode Tamara Vonta se je zavzela za poseg v zakon o financiranju občin. Ta določa več denarja za občine z romskimi naselji, pri čemer jim ni treba dokazovati namena porabe teh sredstev.

Meni, da je treba spremeniti višino sredstev za občine in način izračuna. "Nobene rešitve in izboljšav ne bo, če ne bomo vanje vključeni vsi, če se bomo pogovarjali v jeziku ločevanja na mi in oni," je pri tem poudarila.

Poslanec SDS Tomaž Lisec je dejal, da državne institucije pri reševanju romskih vprašanj "spijo in si zatiskajo oči, medtem ko župani občin opozarjajo na težave". SDS žalosti, da so, kot je dejal, policisti nemočni pri reševanju teh vprašanj tudi zaradi pomanjkanja kadra znotraj svojih vrst.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je dejala, da prebivalce jugovzhodne Slovenije, sicer različno politično opredeljene, zanima, kako pomagati otrokom, da se izvijejo iz spirale revščine in kriminala, med katerimi je največ Romov.

Spomnila je, da so v NSi vložili paket zakonov, s katerimi so med drugim predlagali, da se staršem, ki ne pošiljajo otrok v osnovno šolo, del otroškega dodatka izplača v materialnih dobrinah.

Poslanec SD Predrag Baković je ocenil, da so odnosi med večino in romsko skupnostjo na jugovzhodu države na najnižji točki, pa ne, ker gre za Rome, temveč zaradi padca zaupanja, ki je posledica zelo pogostih nezakonitih ravnanj Romov.

Meni, da integracija Romov ni bila uspešna, o čemer lahko veliko povedo prebivalci, ki živijo v bližini romskih naselij. Tudi Romi oblasti ne zaupajo, saj menijo, da so odrinjeni na rob družbe. "Jasno je treba definirati pravice in obveznosti, predvsem pa posledice, ki sledijo, če se obveznosti ne izpolnjujejo," je poudaril.

Po večurni razpravi bodo poslanci glasovali o predlogu priporočil DZ vladi, ki jih je minuli teden potrdil odbor za notranje zadeve. V njih med drugim piše, naj parlament vladi predlaga, da pripravi sistemske ukrepe s spremembo zakona o financiranju občin. Občine bi morale o porabi sredstev, ki jih pridobijo na podlagi deleža romske populacije, poročati uradu za narodnosti. Predlagajo tudi pripravo pravne podlage za zagotovitev denarja, namenjenega kontinuiranim projektom za integracijo Romov.

Vlada je na priporočila odgovorila pisno. Med drugim je zapisala, da ministrstvo za javno upravo pripravlja novelo zakona o financiranju občin, na podlagi katere bodo občine prejeta sredstva lahko porabile samo za namene, določene z zakonom, državnemu organu pa bodo dolžne poročati o porabi. Napovedala je, da bo predlog obravnavala jeseni.

Poslanska skupina SDS je k predlogu priporočila odbora sicer vložila dopolnilo. Med drugim predlaga spremembo zakonodaje s povečanjem pooblastil policije in spremembo zakonodaje, da bi omogočala izterjavo glob tudi z obremenitvijo socialnih transferjev.