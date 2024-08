Odbor za notranje zadeve razpravlja o priporočilih vladi o romskem vprašanju

Ljubljana, 30. avgusta - Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo na nujni seji obravnavajo predlog priporočil skupine poslancev vladi o učinkovitosti obravnave romskega vprašanja. Medtem ko je na odboru več županov izpostavilo težave z Romi, so predstavniki ministrstev ponovno predstavili nabor aktivnosti v zvezi z romskim vprašanjem.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je v imenu predlagatelja priporočil vladi dejala, da so poslanci sklicali nujno sejo zaradi neustreznega in neučinkovitega upravljanja z romskim vprašanjem. Želijo si ukrepov, ki bi življenje na jugovzhodu države izboljšali. "Razmere tam so vedno bolj zaskrbljujoče," je dejala.

"Ko so napadene uradne osebe, ko je napadena policija, to pomeni, da v neki skupini, v neki družbi, ne velja več nobena avtoriteta. To pomeni, da smo nekje močno zgrešili," je poudarila Bah Žibert. Meni, da zakoni za posamezne Rome ne veljajo ter da se ne vključujejo v šole in na trg dela. "Krepi se miselnost, da se izobraževanje in delo ne splačata," je zatrdila.

Romskega vprašanja po njenem mnenju pristojni ne jemljejo dovolj resno tudi zaradi oddaljenosti od terena. Okrcala je urad vlade za narodnost, ki bi moral biti generator predlogov o tem vprašanju in nadzorovati porabo sredstev projektov na tem področju, a tega po njenem mnenju ne počne.

Predstavniki več ministrstev in policije so na odboru nanizali številne aktivnosti na področju romskega vprašanja, ki so jih v javnosti že predstavljali. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je med drugim dejal, da sodelujejo z župani in romsko skupnostjo ter da so zagotovili več policistov v določenih občinah. Meni, da je medresorska delovna skupina na ministrstvu, ki koordinira delo na področju romskega vprašanja, učinkovita, in da je dobila "nova dinamiko".

Generalni direktor policije Senad Jušić je poudaril, da je zagotavljanje varnosti ključna naloga policija. "To nalogo policija učinkovito uresničuje," meni. Izjemno veliko pozornosti namenjajo preventivi, šele nato represivnim ukrepom, je navedel. "Sistem je stabilen, močen in odgovoren," je ocenil.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je med drugim dejala, da cilj pravosodja ni reševanje sistemske problematike romske skupnosti, "ki mora biti usmerjena v integracijo, socialno vključenost, družino, vzgojo, izobraževanje".

Težav ne povzročajo vsi Romi, temveč posamezni, pa je poudarila državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič. "Pomembno je, da se izognemo posploševanju in ustvarjanju stereotipnega pogleda na celotno romsko skupnost," je dejala.

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan je povedal, da so avgusta izbrali 16 izvajalcev za večgeneracijske centre, od katerih jih bo šest delovalo na območju romskih skupnosti. Jeseni pa bodo objavili razpis za 10 večnamenskih romskih centrov.

Juvan je napovedal, da bodo predlagali spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Kot je potrdil, bodo predlagali črtanje 20-odstotnega izjemnega povišanja otroškega dodatka za otroke, ki ostajajo v domači oskrbi namesto v vrtcu. Zakon namreč določa, da se znesek otroškega dodatka poveča za 20 odstotkov, če otrok, mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo.

Župani nekaterih občin na jugovzhodu države so na odboru opozorili na težave z Romi. Tako je denimo župan Šentjerneja Jože Simonič poudaril, da je v romskih naseljih veliko kriminala in nespoštovanja zakonodaje. "Pri nas še vedno rojevajo 14-letnice," je dejal. Pristojne je pozval, naj začnejo "zdraviti" vzroke za te težave.

Poslanci SDS, NSi, 27 od 40 poslancev Gibanja Svobode, nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek in poslanec SD Predrag Baković DZ predlagajo, da vladi med drugim priporoči, naj državljanom zagotovi varnost, pri tem pa poveča pooblastila policije. Poleg tega ji želijo priporočiti, naj krepi centre za socialno delo v občinah z romsko skupnostjo, pa tudi uredi ustrezno zakonodajo za predšolsko in šolsko vzgojo. Člani odbora bodo obravnavali tudi predlog SDS za ustanovitev parlamentarnega pododbora za spremljanje romske tematike.