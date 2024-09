Policija še ni zadovoljna z varnostnim položajem v Šentjerneju, zato bo okrepila svoje aktivnosti

Poklukar je občino obiskal skupaj z generalnim direktorjem policije Senadom Jušićem, sestanka pa sta se udeležila tudi direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič in načelnica Policijske postaje Šentjernej Tamara Bizjak.

Po besedah Poklukarja so skupaj ugotovili, da je policija zelo aktivna, vseeno pa še niso zadovoljni z varnostnim položajem, zato bo policija na območju Policijske postaje Šentjernej "še dodatno povečala policijsko silo".

"Številna kazniva dejanja, ki so bila storjena v zadnjem času, namreč še niso preiskana, želimo si tudi zagotoviti še večjo varnost občanov, zato bo policija ukrepala še toliko bolj," je dejal. Z županom so se posebej dotaknili mladoletniške kriminalitete, ki je na območju šentjernejske policijske postaje zelo pereča.

Župan Simončič je izrazil zadovoljstvo, da je policija po tistem, ko so v Šentjerneju zaznali več drznih napadov in tatvin, okrepila svoje aktivnosti, se pa zaveda, da na dolgi rok samo povečanje števila policistov in represije ne bo rešilo težav. "Zato je treba te stvari reševati pri izvoru," je dejal.

Če je pri tem z delom policije še nekako zadovoljen, pa je zelo razočaran nad ostalimi ministrskimi resorji in državnimi organi, kot so sociala, finančna uprava in pravosodje. "Preveč je namreč povratnikov in pogojnih kazni, premalo pa sankcioniranja mladostniškega kriminala, ki je vedno bolj agresiven," je dejal.

Opozoril je, da je stanje na terenu resno, da imajo ljudje dovolj sestankov ter da pričakujejo resen odziv in pristop vseh organov v državi, pa tudi določene spremembe zakonodaje. Ob tem je dodal, da se njihova ost ne obrača na splošno proti vsej romski populaciji, ampak samo "proti storilcem kaznivih dejanj in samo to je naš cilj".

Poklukar je ob koncu obiska obljubil, da bo ugotovitve z današnjega sestanka prenesel predsedniku vlade in pristojnim ministrstvom. Že v petek se namerava srečati s predstavniki romske skupnosti, to je Zveze Romov Slovenije in Foruma romskih svetnikov. V sredo pa je sprejel predstavnike regijskih civilnih iniciativ za reševanje romskih vprašanj iz Novega mesta, Kočevja, Brežic, Grosupljega, Šentjerneja in Škocjana, ki so mu predstavili svoje predloge ukrepov.

Vse občane občine Šentjernej je Poklukar danes pozval, naj prijavljajo vsa kazniva dejanja, "tudi tista mala kazniva dejanja, kot so krompir, fižol ali čokoladica v trgovini". V kolikor se pri tem ne želijo izpostavljati, lahko to opravijo tudi na anonimno telefonsko številko 080 1200. "Ker v kolikor policija ni obveščena, ne ve, kaj se dogaja in se težko odzove," je dejal.