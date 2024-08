Odbor podprl priporočila DZ vladi o učinkovitosti obravnave romskih vprašanj

Ljubljana, 30. avgusta - Odbor DZ za notranje zadeve je z osmimi glasovi za in šestimi proti podprl dopolnjena priporočila poslancev vladi o učinkovitosti obravnave romskih vprašanj. Predlog priporočil bo DZ obravnaval na četrtkovi izredni seji. Odbor pa je s šestimi za in osmimi proti zavrnil zahtevo SDS o ustanovitvi pododbora za spremljanje romske tematike.

Poslanci SDS, NSi, 27 od 40 poslancev Gibanja Svobode, nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek in poslanec SD Predrag Baković so DZ prejšnji teden predlagali, da vladi med drugim priporoči, naj državljanom zagotovi varnost, pri tem pa poveča pooblastila policije.

Poslanci Gibanja Svoboda pa so s poslanci Levice danes na odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo vložili dopolnili k priporočilom, ki jih je odbor sprejel. Med drugim so v predlogu priporočil zapisali, naj DZ vladi predlaga, da v treh mesecih pripravi sistemske ukrepe s spremembo zakona o financiranju občin. Menijo, da bi morale občine o porabi sredstev, ki jih pridobijo na podlagi deleža romske populacije, poročati uradu za narodnosti. Predlagajo tudi akcijski načrt za koordinirano načrtovanje ukrepov na tem področju.

Skoraj deveturna razprava se je sicer vrtela o tem, kako nasloviti romska vprašanja. Poslanec SD Predrag Baković, sicer nekdanji podžupan Kočevja, je dejal, da je v romski skupnosti veliko kriminala. Dejal je, da za stanje niso krivi aktualni ministri in vlada, "bomo pa sokrivi ob koncu mandata, če ne bomo nič spremenili, tako s področja boljšega življenja pripadnikov romske skupnosti, kjerkoli bodo že živeli, kot seveda s področja občutka varnosti vseh".

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je opozorila na izostajanje romskih učencev iz šole. Poslanci Svobode so izpostavljali predvsem diskriminacijo Romov. Poslanka Svobode Janja Sluga je izpostavila, da je bilo na odboru malo iskanja rešitev, veliko pa razprav o vedenju Romov. "Dokler se bomo tako pogovarjali, nima smisla, da sedimo na seji," je sklenila.

Poslanka Levica Tatjana Greif meni, da je edina pot politike pri tem vprašanju vključevanje posameznikov v družbo. Življenje brez nujnih in zadostnih pogojev lahko po mnenju poslanke vpliva na povišanje kriminalitete in drugih odklonskih ravnanj.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je večkrat poudarila, da so razmere na jugovzhodu države zaskrbljujoče. "Treba je narediti korak naprej na področju varnosti," je dejala. Poudarila je, da skupina poslancev priporočila pripravila na podlagi izkušenj s posamezniki na terenu, političnih strank in stroke.

Na odboru je svoje stališče podalo tudi več predstavnikov romske skupnosti. Haris Tahirović iz zveze romske skupnosti je poudaril, da kriminala ne podpirajo, da pa jih moti, da vse Rome mečejo v isti koš. Romska aktivistka Nataša Žagar je izpostavila, da v Sloveniji ni enostavno biti Rom. "Izobraženi Romi smo ponavadi najnižje plačani," je dejala.

Medtem ko je na odboru več županov izpostavilo težave z Romi, so predstavniki ministrstev ponovno predstavili nabor aktivnosti v zvezi z romskimi vprašanji. Tako je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar med drugim dejal, da sodelujejo z župani in romsko skupnostjo ter da so zagotovili več policistov v določenih občinah. Generalni direktor policije Senad Jušić je poudaril, da policija državljanom učinkovito zagotavlja varnost. Ministrica za pravosodje Andreja Katič pa meni, da zaradi romskih vprašanj ni treba sprejeti nove zakonodaje.