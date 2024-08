Katič: Sprememba zakonodaje neposredno zaradi romske tematike ni potrebna

Ljubljana, 29. avgusta - Ministrica za pravosodje Andreja Katič meni, da sprememba zakonodaje neposredno zaradi romske tematike ni potrebna. Pripravljajo sicer več zakonodajnih sprememb in novosti, med drugim zakon o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj in spremembe kazenske zakonodaje, je povedala po sestanku z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem.

Katič se je danes na sestanku s Poklukarjem, predstavniki policije in generalno državno tožilko Katarino Bergant pogovarjala o romskih vprašanjih. V izjavi za medije po sestanku je dejala, da je treba okrepiti preventivno delovanje vseh organov na lokalni in državni ravni, šele nato sledi delovanje policije pri odkrivanju in podaji ovadb ter delovanje tožilstva in sodstva. "Vsa zakonodaja velja in mora veljati za vse enako, tudi kazenska zakonodaja," je dejala ministrica.

Sestanek je minister Poklukar v izjavi za medije sicer označil kot zelo konstruktivnega. Kot je dejal, so govorili tudi o obstoječi zakonodaji in morebitnih rešitvah. Verjame, da jih bodo našli za najbolj pomembno, torej čimprejšnjo integracijo romske skupnosti in izboljšanje njihovih bivalnih pogojev. "Danes sem še toliko bolj prepričan, da smo na pravi poti," meni Poklukar.

"Zaupam slovenski policiji in popolnoma zaupam slovenskemu pravosodnemu sistemu, da dela dobro tudi v zvezi z Romi," je še dejal Poklukar. Kot je navedel, je za torek na ministrstvu sklical sestanek s predstavnikom novomeške iniciative Silvom Mesojedcem. Ta teden so vlado namreč opozorili na težave s posameznimi Romi. "Predvsem jih bomo poslušali, kajti naslavljajo ogromno težav," je dejal Poklukar.

Na ministrstvu za pravosodje so prejeli vrsto že dlje časa znanih pobud ministrstva za notranje zadeve za spremembo zakonodaje. "Pogovarjali smo se tudi o sodelovanju med posameznimi organi in zaključili, da je vsako srečanje dobrodošlo, da se dobro sodelovanje še nadgradi," je dejala Katič.

Po njenih besedah je Poklukar na sestanku poudaril, da ceni neodvisnost dela policije, tožilstva in sodstva, da pa pričakuje, da vsak dobro opravi svoje delo. Katič verjame, da se za to tudi vsi trudijo.

Na ministrstvu za pravosodje sicer nadaljujejo pripravo zakona o obravnavi mladoletnih storilcev kaznivih dejanj. Na tem področju si želijo predvsem hitrejših postopkov, ne razmišljajo pa o zaostrovanju sankcij za mladoletne storilce. V NSi so sicer prejšnji teden v parlamentarno proceduro vložili novelo kazenskega zakonika, s katerim predlagajo, da bi bili mladostniki za hujša kazniva dejanja kaznovani z zaporno kaznijo.

Ministrstvo za pravosodje načrtuje tudi prenovo kazenskega zakonika in prenovo zakona o kazenskem postopku. Predvsem želijo izboljšati njihovo učinkovitost. Poleg tega pripravljajo novelo zakona o prekrških in novelo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Pri tem razmišljajo, da bi znižali prag skupne vrednosti premoženja oseb, za katere se začne postopek finančne preiskave. "Vsi ti zakoni so bili v pripravi že pred dogodki, ki v zadnjem času prejemajo največ pozornosti javnosti," je dejala.

Poklukar je v izjavi za medije še dejal, da so na sestanku dali pobudo za uzakonitev lovilca IMSI v zakonu o kazenskem postopku, saj gre za sredstvo, ki ga "policija seveda nujno potrebuje". Delovanje policije v kibernetskem prostoru namreč narekuje nova orodja. "Verjamem, da bo raba IMSI lovilca prestala ustavno presojo.