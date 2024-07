Nemčija bo izključila kitajske telekomunikacijske velikane iz omrežja 5G

Berlin, 11. julija - Nemčija bo v prihodnjih letih postopoma ukinila uporabo komponent kitajskih telekomunikacijskih velikanov Huawei in ZTE v svojih omrežjih 5G. Kot razlog so navedli pomisleke glede nacionalne varnosti. V Pekingu so opozorili, da politizacija gospodarskih in tehnoloških vprašanj zgolj ovira sodelovanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.