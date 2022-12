Huawei po zagotovilih vodstva kljub sankcijam posluje običajno

Peking, 30. decembra - Kitajski tehnološki velikan Huawei, ki je že nekaj let tarča ostrih sankcij ZDA, kljub vsem težavam spet "posluje običajno". Kot je v pismu zaposlenim poudaril prvi mož družbe Eric Xu, so letošnji prihodki po prvih ocenah ostali na nespremenjeni ravni, kar jih navdaja z optimizmom. "Ameriške sankcije so naša nova normalnost," je dodal.