Huawei za nediskriminatorne kriterije pri ukrepih za zagotavljanje varnosti omrežij 5G

Ljubljana, 25. junija - Huawei podpira skrb slovenske vlade za zaščito kibernetske varnosti, a bi morali ukrepi za zagotavljanje varnosti omrežij 5G temeljiti na objektivnih in nediskriminatornih kriterijih, ne pa na podlagi diskriminatornih ali arbitrarnih presoj, so navedli v Huawei Slovenija. Dodajo, da zagotavljajo najvišje standarde varnosti in kakovosti izdelkov.