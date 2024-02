Raziskava: Berlin z najboljšo izkušnjo omrežij 5G, London z najslabšo

Berlin/London, 18. februarja - Berlin zagotavlja najboljšo izkušnjo uporabe omrežij 5G, London pa najslabšo, izhaja iz raziskave zmogljivosti omrežij 5G v 10 večjih evropskih mestih, ki jo je izvedla družba Medux. Tik za Berlinom sta Barcelona in Pariz, je sporočilo podjetje, ki se ukvarja s testiranjem in primerjalno analizo fiksnih in mobilnih omrežij.