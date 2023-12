Huawei: Od slovenske vlade zaradi sklepa glede 5G nismo zahtevali povračila

Ljubljana, 6. decembra - Kitajski Huawei od slovenske vlade (še) ni zahteval neposrednega povračila zaradi stroškov, povezanih z odločitvijo o spremembi sklepa o varnosti omrežja 5G v Sloveniji. "Če bodo sprejeti diskriminatorni omejevalni ukrepi, kot so trenutno predvideni, ali drugi ukrepi s podobnim učinkom, bo to negativno vplivalo na vse deležnike," so navedli.