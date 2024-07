Dokončana prva etapa Dravske kolesarske poti v Mariboru

Maribor, 5. julija - Kolesarsko sprehajalna pot med Adamičevim naseljem in dvoetažnim mostom v Mariboru je zaključena. Kot so sporočili iz Mestne občine Maribor, so v okviru prve faze Dravske kolesarske poti v mestu uredili dvosmerno kolesarsko povezavo, vključno s spremljajočo infrastrukturo, pot pa ustreza standardom, ki veljajo za daljinske kolesarske poti.