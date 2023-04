Mariborski Lent dobiva novo podobo in s tem nov značaj

piše Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 24. aprila - Lent in tudi nekateri drugi deli nabrežja Drave v Mariboru so zadnje leto veliko gradbišče. Poteka obširna obnova, po kateri bodo dobili povsem novo podobo in značaj. Vsa dela sicer ne bodo končana pravočasno, da bi Lent v novi luči zaživel za Festival Lent, bosta pa do poletja predvidoma zgrajeni nova brv in kolesarska steza na desnem bregu.