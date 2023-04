Na kolesarjenje tudi letos z vlakom po koroški progi ali na Štrekna bus

Dravograd, 27. aprila - Tudi letos bodo lahko ljubitelji kolesarjenja na Koroško in z nje potovali z namensko organiziranim javnim prevozom. Sobotni kolesarski vlak bo po koroški železniški progi med Mariborom in Pliberkom v Avstriji prvič letos zapeljal to soboto, julija pa bo z vožnjami začel tudi Štrekna bus med Velenjem, Dravogradom in avstrijskim Labotom.