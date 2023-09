V Mariboru v tednu mobilnosti predstavitve trajnostnih oblik mobilnosti

Maribor, 12. septembra - V Mariboru bodo v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki se bo odvijal med 16. in 22. septembrom, med drugim potekale predstavitve trajnostnih oblik mobilnosti. Pri Osnovni šoli Toneta Čufarja bodo za nekaj časa zaprli cesto in na njej izvedli medgeneracijske dogodke s poudarkom na spodbujanju zdravih in okolju prijaznih načinov prevoza.