V Mariboru nabavili električna kolesa za ranljive skupine

Maribor, 21. septembra - V Mariboru so v okviru projekta Tribute, ki se osredotoča na inovativno in trajnostno mobilnost v mestih, nabavili šest običajnih električnih koles, s katerimi bodo promovirali kolesarjenje, ter osem specialnih električnih koles, ki bodo namenjena uporabi ranljivim skupinam, kot so starejši in osebe z gibalnimi ovirami, ali za prevoz tovora.