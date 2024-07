Rolling Stone Italija: Festival Grounded med 15 najboljšimi poletnimi festivali

Ljubljana, 4. julija - Rolling Stone Italija je ljubljanski Festival Grounded uvrstil med 15 najboljših poletnih glasbenih festivalov. Festival je na seznam uvrščen ob festivalskih velikanih, kot so Glastonbury, Lollapalooza, Sziget in FlowFestival. Revija Rolling Stone se osredotoča na glasbo in popularno kulturo in ima izdaje v več državah, tudi Italiji.