Festival Grounded se bo v treh dnevih posvečal miru

Ljubljana, 24. avgusta - V Ljubljani se bo danes začel sedmi Festival Grounded, ki združuje elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem. Letošnjo izdajo so organizatorji spletli okrog pojma miru. V pogovorih, predavanjih in okroglih mizah s teoretiki, novinarji, poročevalci in osebami z izkušnjo vojne se bodo spraševali, ali je mir brezpogojna vrednota ali ima ceno.