Na festivalu Grounded o odgovornosti do kulturnih ustvarjalcev: Stavbe so pomembne, še bolj pa ljudje

Ljubljana, 13. avgusta - Na festivalu Grounded, ki tokrat poteka na temo odgovornosti, je v petek zvečer beseda tekla o odgovornosti za dostojno življenje kulturnih ustvarjalk in ustvarjalcev. Pogovor je odprl številna vprašanja in tudi uvide, ki so še enkrat več dokazali, da država potrebuje nov, bolj vključujoč kulturni model za 21. stoletje.