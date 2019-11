V ospredju letošnjega festivala Grounded vprašanja avtomatizacije in oblasti

Ljubljana, 12. novembra - Festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma Grounded, ki se začenja v četrtek, v letošnji izdaji odpira prostor za naslavljanje vprašanj o avtomatizaciji in oblasti. V treh dneh bo ob pogovornem in glasbenem programu ponujal prostor za razmišljanje o prihodnosti vse hitrejše digitalne povezljivosti ter vse bolj učinkovitega nadzora.