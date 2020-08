Na festivalu Grounded tudi o resnicoljubnosti kot vrednoti

Ljubljana, 20. avgusta - Pred tivolsko Švicarijo se bo danes s predavanjema Svet kot dobava in nakup ter (Politična) odgovornost v času organiziranega laganja začel 4. festival Grounded. Na festivalu elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja, bo tokrat v ospredju resnica, tudi v povezavi z razmahom zavajanja in laganja.