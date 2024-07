Na Hrvaškem v prvem polletju 7,2 milijona gostov, med najštevilčnejšimi tudi Slovenci

Zagreb, 4. julija - Hrvaško je v prvi polovici leta obiskalo 7,2 milijona gostov, ki so ustvarili 28,1 milijona nočitev. To je šest odstotkov več prihodov in dva odstotka več nočitev kot v enakem obdobju lani, so danes sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti (HTZ). Največ nočitev med tujci so poleg Nemcev ustvarili Slovenci, in sicer skoraj tri milijone.