Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu s priporočili za brezskrbno dopustovanje na Hrvaškem

Zagreb, 4. julija - Slovensko veleposlaništvo na Hrvaškem je tudi to poletje objavilo priporočila za dopustnike na Hrvaškem. Poudarili so, da so vedno na voljo, a opozorili, da v nekaterih primerih ne morejo pomagati. Zaradi višjih kazni in večjega nadzora na cestah so posebej pozvali k upoštevanju cestnoprometnih predpisov ter pravil javnega reda in miru.