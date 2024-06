Podjetje slovenskih ustanoviteljev na Hrvaškem do 3,5 milijona prodanih porcij sladoleda

Karlovec, 8. junija - V podjetju Aroma Global 3, katerega ustanovitelja in največja delna lastnika sta Slovenca Primož in Tjaša Ogrizek, načrtujejo, da bodo letos samo na Hrvaškem prodali okoli 3,5 milijona porcij oz. 350 ton sladoleda. V tem letu računajo na 11 do 12 milijonov evrov bruto prihodkov ter okoli 1,5 milijona evrov dobička pred davki in amortizacijo.