Srbska vlada se hvali z najvišjo rastjo prihodkov od tujih turistov na svetu

Beograd, 10. junija - Srbija je bila v prvem četrtletju letos prva na svetu po stopnji rasti prihodkov od tujih turistov glede na predkoronsko obdobje, je sporočilo srbsko ministrstvo za turizem in mlade. Devizni prilivi od turizma so se v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2019 zvišali za 127 odstotkov in presegli pol milijarde evrov.