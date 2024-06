Hrvaška letališča letos z rastjo števila potnikov

Zagreb, 11. junija - Hrvaška letališča so v prvih štirih mesecih letos sprejela okoli 1,9 milijona potnikov ali 17,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani, so pokazali podatki hrvaškega zavoda za statistiko. Skoraj polovico vseh potnikov so zabeležila v aprilu, ko so jih sprejela 907.000, kar je 27,1 odstotka več kot aprila lani.