Društvo Viljem Julijan s poletno akcijo zbiranja sredstev za otroke z redkimi boleznimi

Ljubljana, 3. julija - V Društvu Viljem Julijan so začeli poletno akcijo zbiranja sredstev za otroke z redkimi boleznimi, oktobra pa zanje pripravljajo šesti dobrodelni koncert. Za male borce, kot so poimenovali otroke z redkimi boleznimi, želijo zbrati čim več sredstev, so zapisali v sporočilu za javnost.