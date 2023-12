V Društvu Viljem Julijan zbirajo sredstva za dečka Miloša z redko boleznijo kože

Ljubljana, 19. decembra - Štiri letni Miloš, ki trpi za kruto in redko boleznijo kože, bo v ZDA kot eden prvih otrok iz Evrope prejel gensko zdravljenje za to bolezen, so danes sporočili iz Društva Viljem Julijan. V društvu tako za fantka zbirajo sredstva za stroške vsaj polletnega bivanja v ZDA v višini 8000 evrov. Donacije sprejemajo na SMS-sporočila in TRR društva.