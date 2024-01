Deček Miloš z redko boleznijo kože v ZDA prejel prvi odmerek zdravila

Ljubljana, 6. januarja - Štiriletni Miloš, ki trpi za redko boleznijo kože, je v ZDA prejel prvi odmerek novega genskega zdravila za to bolezen, so danes sporočili iz Društva Viljem Julijan. V društvu so v predbožični zbiralni akciji za dečka zbrali 125.047 evrov. Kot poudarjajo, je Miloš s tem postal eden prvih otrok iz Evrope, ki je prejel to novo zdravilo.