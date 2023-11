Društvo Viljem Julijan zbrana sredstva namenilo z ujmo prizadetim družinam

Šentjur, 23. novembra - Društvo Viljem Julijan iz Šentjurja je do 2. novembra zbiralo sredstva za pomoč družinam po avgustovskih poplavah. Skupaj so zbrali nekaj manj kot 400.000 evrov, ki so jih ob zaključku akcije nakazali prizadetim družinam, so danes sporočili iz društva.