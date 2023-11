Na popotovanje po Levstikovi poti se je odpravilo približno 7000 ljudi

Litija/Trebnje, 11. novembra - Na današnje 37. mednarodno popotovanje po Levstikovi poti od Litije do Čateža se je podalo približno 7000 pohodnikov. To je precej manj kot zadnja leta, ko jih je bilo približno 15.000, vendar je temu botroval jutranji dež, so za STA povedali organizatorji.