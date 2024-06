Policija išče pobeglega voznika, ki je prevažal pet Afganistancev

Šentjernej/Kostanjevica na Krki, 28. junija - Policisti državne specializirane enote za nadzor državne meje so v četrtek zvečer obravnavali primer pobega voznika, ki je v avtomobilu prevažal pet državljanov Afganistana. Voznik je po tistem, ko je ob begu pri naselju Dobe z vozilom zapeljal s ceste, pobegnil in ga policija še išče, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.