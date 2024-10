Bruselj članicam namenja 25 milijonov evrov za podporo pri vračanju zavrnjenih migrantov

Bruselj, 16. oktobra - Evropska komisija bo članicam EU za podporo prostovoljnemu vračanju migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v uniji, namenila 25 milijonov evrov, so danes sporočili v Bruslju. Za sredstva lahko zaprosijo do 15. novembra. Razpis je komisija objavila dva dni pred zasedanjem voditeljev EU, ki bodo v četrtek govorili tudi o migracijah.