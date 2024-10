Vrh EU za nadaljnjo podporo Ukrajini in nove pristope glede migracij

pišeta Blaž Mohorčič in Simona Grmek

Bruselj, 18. oktobra - Voditelji držav članic so na zasedanju v Bruslju v četrtek potrdili odločenost povečati vojaško in finančno podporo Ukrajini pri soočanju z rusko agresijo. Precej časa so posvetili upravljanju migracij, pri čemer so se zavzeli za razmislek o novih načinih za preprečevanje nezakonitih migracij. Pozvali so tudi k prekinitvi ognja v Gazi in Libanonu.