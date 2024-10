V nesreči čolna z migranti pri grškem Kosu umrli štirje ljudje

Atene, 16. oktobra - V brodolomu čolna z migranti blizu grškega otoka Kos so umrli štirje ljudje, od tega dva malčka in dve ženski, je v torek zvečer sporočila grška obalna straža. 27 ljudi so rešili, med njimi moškega, ki ga sumijo tihotapljenja ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.