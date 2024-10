Gruzijca prevažala migrante, avtomobil enega od njih zadel policijsko vozilo

Metlika/Črnomelj, 16. oktobra - Policisti so v torek popoldne na območju Bele krajine prijeli dva Gruzijca, ki sta vsak v svojem avtomobilu prevažala migrante. Eden izmed njiju je po begu pred policijo zapustil vozilo, ker pa ni potegnil ročne zavore, je vozilo zdrselo nazaj po klancu navzdol in trčilo v službeno vozilo policije, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.